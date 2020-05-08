Белоруссия пережила начало пандемии без денег от России

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Белоруссия не просила финансовой помощи у России или фонда при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) после начала мировой пандемии коронавирусной инфекции и последовавшего глобального экономического спада, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

Сегодня я не знаю об официальных обращениях Минска в адрес финансовых институтов России, — цитирует посла ТАСС.

Мезенцев добавил, что у Евразийского фонда стабилизации и развития сложилась «сбалансированная и обоснованная практика выделения средств», но Белоруссия также не подавала заявок на получение финансовой помощи.

Как писал NEWS.ru, белорусские власти отказались вводить жёсткие ограничения для граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Президент Александр Лукашенко посчитал экономические риски более значимыми, чем угроза распространения инфекции.

По официальным данным властей республики, к 8 мая вирусом заразились более 21 тысячи человек, но погиб лишь 121 житель Белоруссии.