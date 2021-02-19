Белоруссия передумала тратить российский кредит на АЭС

https://static.news.ru/photo/e36dceea-14e5-4662-9cee-28543ccb64ce_660.jpg Фото: Дьяков Владимир Леонидович/wikimedia.org

Москва и Минск пересмотрят кредит на АЭС, выданный Россией в 2011 году. Деньги должны были использовать для строительства атомной станции, но в Белоруссии передумали.

Теперь президент страны Александр Лукашенко хочет перенаправить 10 млрд долларов на иные инвестиционные проекты, сообщили «Известия со ссылкой на белорусский Минфин.

В Госдуме сообщили, что деньги, скорее всего, пойдут на поддержку государственных предприятий Белоруссии, в том числе на тяжелое машиностроение, аграрный и медицинский сектора.

Белорусский парламент также подтвердил газете, Лукашенко 22 февраля прибудет в Москву для обсуждения финансовых вопросов. Но он не собирается ничего просить, заверили в ведомстве, он хочет «обсудить экономическую консолидацию».

Встреча двух лидеров пройдёт 22-го числа в Сочи.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен развивать в стране «хороший национализм». Он пояснил, что такая вещь будет развиваться за счёт традиций страны, отличающих белорусов, в том числе от русских.