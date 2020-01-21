Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что Белоруссия отменила приостановку экспорта нефтепродуктов.
Это был небольшой период приостановки, теперь она отменена. Хотя мы пока не вышли на те объёмы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом, — цитирует Рыбакова агентство БелТА.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять с Украины и из стран Балтики.
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