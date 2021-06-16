Белоруссия начнёт испытания собственной вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/42aeeb18-ceb8-11eb-9599-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции начнутся в Белоруссии. Об этом сообщает БелТА.

Предварительные испытания препарата пройдут в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. В создании вакцины от коронавируса принимают участие пять лабораторий РНПЦ. В настоящее время специалисты приступают к предварительным исследованиям на живых организмах.

Разработку опытного образца должны закончить к осени и запустить в производство уже в 2022-м, — говорится в сообщении.

Ранее Бельгия ввела в действие в тестовом режиме европейские COVID-сертификаты, которые позволяют жителям Евросоюза путешествовать внутри объединения государств без карантина и тестов. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейский цифровой пропуск вступает в силу с 1 июля, однако страны Евросоюза могут добровольно ввести его в действие раньше для облегчения поездок своим гражданам.