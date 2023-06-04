Белоруссия и КНР договорились вместе производить электромобили Минск и Пекин намерены совместно производить электромобили в Белоруссии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что Минск и Пекин договорились об организации совместного производства электромобилей. Выпускать их в Белоруссии согласились некоторые компании из КНР, отметил чиновник по итогам визита белорусской делегации в Пекин. Видеофрагмент его выступления опубликовала пресс-служба белорусского кабмина.

Ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей. Очень важно, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования для модернизации наших предприятий, — пояснил Червяков.

Он рассказал и о других итогах визита. В частности, удалось решить вопросы по обеспечению оборудованием Национального аэропорта Минск, осуществляющий грузоперевозки в КНР белорусский автотранспорт получит в четыре раза больше разрешений на проезд. Также одобрены совместные проекты в сфере здравоохранения, добавил Червяков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным введение единой валюты. Они договорились, что это «вопрос не сегодняшнего дня».