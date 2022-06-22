Белоруссия анонсировала «мобилизационные учения» у границы с Украиной

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В Белоруссии, в Гомельской области, 22 июня стартуют мобилизационные учения, пишет РБК. Как сообщили в белорусском Министерстве обороны, учебные маневры у границы с Украиной продлятся до 1 июля.

В ведомстве отметили, что будут отрабатываться в том числе мероприятия по оповещению и отправке военных в воинские части Белоруссии.

После формирования соответствующих команд военнообязанные будут отправлены по месту жительства, таким образом будет проверен вопрос — контрольное оповещение, — сказали в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, главной задачей новых учений является проверка готовности комиссариатов выполнять поставленные перед ними цели. Подобные учения проходят в Белоруссии каждый год, в 2021 году они проводились на территории Могилевской области.

В ведомстве отметили, что в этом году будут некоторые отличия от предыдущих маневров. Мобилизация в воинские части в 2022-м не запланирована, военнообязанные будут принимать участие в учениях только в составе комиссариатов.

Ранее стало известно, что Украина провела учения по защите от возможной попытки прорыва границы мигрантами со стороны Белоруссии. Мероприятия прошли в рамках рабочей поездки главы МВД Дениса Монастырского в Волынскую область.