Баку сообщил о ранении более 290 мирных жителей Азербайджана

https://static.news.ru/photo/2ec547f0-12b6-11eb-92b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Число пострадавших среди мирного населения Азербайджана в Карабахе возросло до 291 человека.

Об этом ТАСС сообщили в генпрокуратуре республики.

В результате обстрела армянской стороной населённых пунктов с 27 сентября по настоящее время погиб 61 мирный житель, ранен 291, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 282 раненых мирных жителях.

Также отмечается, что армянские ВС нанесли ущерб 382 гражданским объектам, 1941 частному дому и 90 жилым зданиям.

Как писал NEWS.ru, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии.