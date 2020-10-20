Баку сообщил о ранении более 290 мирных жителей Азербайджана

Число пострадавших среди мирного населения Азербайджана в Карабахе возросло до 291 человека.
Об этом ТАСС
В результате обстрела армянской стороной населённых пунктов с 27 сентября по настоящее время погиб 61 мирный житель, ранен 291, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 282 раненых мирных жителях.
Также отмечается, что армянские ВС нанесли ущерб 382 гражданским объектам, 1941 частному дому и 90 жилым зданиям.
Как писал NEWS.ru, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии.