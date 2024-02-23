Азербайджан отверг заявления Пашиняна о подготовке к войне МИД Азербайджана: заявления Пашиняна о подготовке к войне безосновательны

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

МИД Азербайджана отверг заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке к войне, назвав совершенно безосновательными подобные утверждения. Из публикации на сайте ведомства следует, что обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана Пашиняном, призваны нанести еще один удар по мирному процессу путем сознательного нагнетания напряженности в регионе.

Утверждения, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению, не соблюдает нормы международного права, являются явным искажением имеющихся фактов и преследуют цель ввести в заблуждение международную общественность, — говорится в сообщении.

Ранее Пашинян заявил, что мир между Ереваном и Баку в данный момент невозможен. По его словам, это становится ясно, если вспомнить последние инциденты, кроме того, «если брать в расчет заявления Баку, то можно допустить вероятность новой атаки на Армению».

До этого Азербайджан осудил заявления президента Франции Эммануэля Макрона, с которыми он выступил на совместной пресс-конференции с премьером Армении в Париже. В МИД посчитали неуместными рассуждения Макрона о правах и безопасности армян, которые, как подчеркивается в комментарии, добровольно и без какого-либо применения насилия в отношении них покинули территории Азербайджана.