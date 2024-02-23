Пашинян оценил вероятность мира между Арменией и Азербайджаном Пашинян: мир между Арменией и Азербайджаном сейчас невозможен

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Мир между Ереваном и Баку в данный момент невозможен, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян телеканалу France 24. По его словам, это становится ясно, если вспомнить последние инциденты, кроме того, «если брать в расчет заявления Баку, то можно допустить вероятность новой атаки на Армению».

Если Азербайджан считает Армению «западным Азербайджаном» и если к этому добавить недавние инциденты, то становится ясно, что это невозможно. Этот мир немыслим в данный момент, — отметил он.

Ранее Пашинян рассказал, что Армения предложила Азербайджану два варианта делимитации границы, но Баку не склонен их принимать. Делимитацию можно проводить либо вдоль всей границы, либо по каждому участку отдельно. Армянский премьер предположил, что Баку отказывается от обоих предложений из-за намерения начать боевые действия на отдельных участках границы.

Пашинян также уверен, что вооруженный инцидент на границе Армении и Азербайджана, в результате которого погибли четверо армянских военнослужащих, стал следствием деструктивной политики Баку. По его мнению, эти действия отражают готовность азербайджанской стороны начать широкомасштабную военную агрессию против Еревана.