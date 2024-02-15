Пашинян озвучил два варианта делимитации границы с Азербайджаном Пашинян заявил об отказе Азербайджана от предложений по делимитации границы

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения предложила Азербайджану два варианта делимитации границы, но Баку не склонен их принимать, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая на заседании правительства. По его словам, которые приводит РИА Новости, делимитацию можно проводить либо вдоль всей границы, либо по каждому участку отдельно. Армянский премьер предположил, что Баку отказывается от обоих предложений из-за намерения начать боевые действия на отдельных участках границы.

Позиция Еревана в данной ситуации весьма конструктивная — мы предлагаем, чтобы войска отошли от сегодняшних позиций, нужно на земле и на карте воспроизвести границу и отвести войска двух стран от этой границы. После воспроизводства границы если выяснится, что по ту сторону приграничной линии есть войска, то их нужно зеркально отвести, — отметил он.

Но, как считает Пашинян, азербайджанская сторона в этом вопросе занимает неконструктивную позицию. По его мнению, Баку регулярно поднимает вопрос о четырех анклавах, существовавших на территории Советской Армении, отказываясь при этом признавать, что под азербайджанской «оккупацией» в настоящее время находятся территории более 30 армянских сел.

Второй вариант делимитации границы можно воспроизвести локально, разделив границу на участки, заявил армянский премьер. Но, по его словам, Баку не согласен и на этот вариант.

Наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина — начать боевые действия на определенных участках границы с перспективой перевода военной эскалации в широкомасштабную войну против Армении, — сказал он.

Пашинян также считает, что вооруженный инцидент на границе Армении и Азербайджана, в результате которого погибли четверо армянских военнослужащих, стал следствием деструктивной политики Баку. По его мнению, эти действия отражают готовность азербайджанской стороны начать широкомасштабную военную агрессию против Еревана.