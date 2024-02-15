Пашинян оценил инцидент со стрельбой на границе Азербайджана и Армении Пашинян: стрельба на границе является проявлением деструктивной политики Баку

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Вооруженный инцидент на границе Армении и Азербайджана, в результате которого погибли четверо армянских военнослужащих, стал следствием деструктивной политики Баку, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян, передает ТАСС. По его словам, эти действия отражают готовность азербайджанской стороны начать широкомасштабную военную агрессию против Еревана.

13 февраля в результате агрессивных действий Азербайджана на участке Неркин Ханд Сюникской области погибли четверо армянских военнослужащих. Должен подчеркнуть, что произошедшее является очередным проявлением деструктивной политики Азербайджана, — заявил Пашинян на заседании правительства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе инаугурационной речи назвал провокацию Армении на границе двух республик сигналом Еревану и его покровителям. По его словам, Баку дал адекватный ответ на действия армянской стороны. Алиев добавил, что Азербайджану не нужны посредники в нормализации отношений с Арменией.

13 февраля в азербайджанской Госпогранслужбе заявили о проведении операции «Возмездие» в ответ на действия ВС Армении. В ведомстве подчеркнули, что Баку намерен решительно отвечать на каждую провокацию, направленную на обострение обстановки на границе.