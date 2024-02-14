Алиев назвал сигналом Еревану события на армяно-азербайджанской границе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе инаугурационной речи назвал провокацию Армении на границе двух республик сигналом Еревану и его покровителям, передает ТАСС. По его словам, Баку дал адекватный ответ. Он также подчеркнул, что Азербайджану не нужны посредники в нормализации отношений с Арменией.

На очередную провокацию, совершенную Арменией в эти дни, был немедленно дан адекватный ответ, и враг был наказан. Это было еще одним сигналом и для них, и главным образом для тех сил, которые их поощряли и посылали на нас: никто не может устоять перед нами. Сколько бы покровителей ни было у Армении, нас никто не сможет остановить, — подчеркнул Алиев.

По его мнению, суть вопроса с нормализацией отношений Баку и Еревана искусственно раздувается. Он призвал вывести этот вопрос из мировой повестки дня.

Покровители Армении постоянно хотят обсуждать этот вопрос, прилагать усилия, тянуть на себя одеяло, быть посредниками. Считаю, что процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией должен быть выведен из мировой повестки дня. Потому что все кому не лень хотят заниматься этим вопросом. Идите и занимайтесь своими делами, — подчеркнул он.

13 февраля в азербайджанской Госпогранслужбе заявили о проведении операции «Возмездие» в ответ на действия ВС Армении. В ведомстве подчеркнули, что Баку намерен решительно отвечать на каждую провокацию, направленную на обострение обстановки на границе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Минобороны республики приказало солдатам вооруженных сил не провоцировать обострение конфликта на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации. Глава кабмина отметил, что «Баку ведет политику, направленную на срыв мирного процесса всеми возможными способами».

14 февраля Минобороны Азербайджана сообщило, что армянский дрон попытался провести разведывательные полеты над позициями Баку в Кельбаджарском районе. В ведомстве добавили, что войска заставили коптер развернуться. Баку обвинил Ереван в провокации.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Россия обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. По ее словам, Москва настоятельно призывает Армению и Азербайджан предпринять шаги по деэскалации в регионе.