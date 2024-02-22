МИД Азербайджана обвинил Макрона в предвзятости

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян и Эммануэль Макрон

Азербайджан осудил заявления президента Франции Эммануэля Макрона, с которыми он выступил на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном в Париже, говорится в сообщении МИД страны. По данным ведомства, они необоснованные и односторонние.

Решительно осуждаем заявления президента Франции Эммануэля Макрона, <...> в которых он необоснованно обвиняет Азербайджан и в одностороннем порядке защищает Армению, — говорится в сообщении.

В МИД посчитали неуместными рассуждения Макрона о правах и безопасности армян, которые, как подчеркивается в комментарии, добровольно и без какого-либо применения насилия в отношении них покинули территории Азербайджана.

Ранее МИД Азербайджана осудил заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по ситуации на азербайджано-армянской границе. Евродипломат выступил с обвинениями в адрес Баку в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам пятого заседания Совета партнерства ЕС — Армения.