МИД: Азербайджан осуждает слова Борреля о ситуации на границе с Арменией

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

МИД Азербайджана осудил заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по ситуации на азербайджано-армянской границе. Ранее евродипломат выступил с обвинениями в адрес Баку в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам пятого заседания Совета партнерства ЕС — Армения.

Осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения верховного представителя ЕС <...> Жозепа Борреля в адрес Азербайджана, прозвучавшие 13 февраля, — говорится в комментарии МИД.

В ведомстве подчеркнули, что меры, принятые Баку в ответ на провокацию на границе, носили абсолютно адекватный и локальный характер и предотвратили попытки армянской стороны расширить военную эскалацию.

В комментарии МИД Азербайджана подчеркивается, что, несмотря на мирные инициативы главы Евросовета Шарля Мишеля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «занимает одностороннюю проармянскую позицию, создавая пропасть между Азербайджаном и институтами Евросоюза».

Ранее Боррель назвал обстрел боевого поста Вооруженных сил Армении пограничной службой Азербайджана «непропорциональным ответом». По словам евродипломата, инцидент доказывает необходимость развести ВС Баку и Еревана пространственно.

13 февраля в азербайджанской Госпогранслужбе заявили о проведении «операции возмездия» в ответ на действия ВС Армении. В ведомстве подчеркнули, что Баку намерен решительно отвечать на каждую провокацию, направленную на обострение обстановки на границе.

В Министерстве обороны Армении сообщили, что количество погибших армянских военнослужащих после обстрела со стороны Азербайджана увеличилось до четырех. Также, по данным военного ведомства республики, ранение получил один солдат, его состояние оценивается как средней тяжести.