Азербайджан запустил таможенный пункт «Ханоба» на границе с Россией

Фото: azertag.az

Таможенный пункт «Ханоба»

Азербайджан запустил таможенный пункт «Ханоба» на границе с Россией, сообщает информационное агентство Azertac. Работа КПП позволит ускорить грузоперевозки по международному транспортному коридору «Север — Юг», упростит процедуру пересечения границы и полностью устранит появление очередей на азербайджано-российской границе.

В церемонии открытия участвовали вице-премьеры России и Азербайджана Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев.



Ранее при подъезде к пограничному контрольно-пропускному пункту «Верхний Ларс» со стороны Грузии образовалась большая пробка из автомобилей. По имеющимся данным, длина затора достигала семи километров. Предположительно, заторы стали следствием протестов в Грузии из-за законопроекта об иностранных агентах.

Местные жители отмечают, что пробки у КПП возникают регулярно, это связано с нестабильностью работы пропускного пункта. В частности, с 5 марта «Верхний Ларс» был закрыт из-за плохих погодных условий и опасности схода лавин.

30 декабря сообщалось, что на КПП образовалась большая очередь из-за увеличившегося потока грузовиков перед праздниками.