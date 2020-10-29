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Азербайджан сообщил об уничтожении двух Су-25 Армении

13:21, 29 октября 2020 43
Фото: Alex Beltyukov/Global Look Press

Вооружённые силы Азербайджана уничтожили два штурмовых самолёта Су-25, принадлежащих армянской армии. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили представители Министерства обороны республики.

В азербайджанском ведомстве подчеркнули, что штурмовики были сбиты в 13:18 (12:18 мск) и 13:20 (12:20 мск) соответственно. Армянские самолёты пытались нанести удары по азербайджанским позициям.

29 октября два штурмовика Су-25 ВС Армении, предпринявшие попытку нанести авиаудары по позициям Азербайджанской Армии в Губадлинском направлении фронта, были сбиты подразделениями ПВО Азербайджана, — цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, армия Армении совершила обстрел двух районов, которые находятся поблизости от зоны боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

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