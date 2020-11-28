Азербайджан построит новую автомагистраль до границы с Арменией

https://static.news.ru/photo/891d15f0-32e3-11eb-a7a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwmodgovaz/facebook.com

Власти Азербайджана намерены построить новую автомобильную дорогу до Армении. Автомагистраль Горадиз — Миндживан — граница с Арменией пройдёт по территории, перешедшей под контроль республики в Карабахе.

Как сообщил агентству Trend руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог страны Анар Наджафли, уже начались проектировочные работы. По его словам, в будущем эта магистраль может быть проложена и дальше — от границы Армении в направлении Нахичевани.

Ранее Азербайджан начал строительство автомагистрали протяженностью более 100 км из Физулинского района до перешедшего под контроль Баку города Шуша.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Как писал NEWS.ru, армия Азербайджана начала занимать Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе в рамках исполнения трёхстороннего соглашения. Ранее Баку дал Еревану дополнительно 10 дней на вывод из района своих вооружённых сил, а также мирного населения. При этом об отсрочке для вывода своих сил из Кельбаджарского района Ереван попросил Баку не напрямую, а через Россию. Ереван мог задержать вывод своих формирований, так как из Кельбаджарского района в Армению ведёт только одна дорога с ограниченной пропускной способностью.