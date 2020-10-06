Азербайджан показал фотографию армянской ракеты у нефтепровода

https://static.news.ru/photo/9bd0edac-080e-11eb-98f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hikmet Hajiyev/twitter.com

Помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев опубликовал фотографию, на которой видны части ракеты. По его информации, она была выпущена Арменией и взорвалась в 10 метрах от трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан.

Армения активно применяет кассетные боеприпасы против жилых районов Азербайджана. Факты были зафиксированы на месте, — написал он в Twitter.

Armenia fired cluster rocket to Baku-Tbilisi-Jeyhan pipeline. In vicinity of Yevlakh reg.rocket landed 10 meters away from BTC pipeline.300+ Cluster bomblets eject around. No damage to pipeline. ANAMA is in operation. Desperate attempts of Armenia to attack energy infrastructure pic.twitter.com/E7vgDsEQws — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 6, 2020

In two instances rocket projectiles with cluster munitions fired by Armenia were registered in the vicinity of Goranboy region close to villages. Armenia actively uses cluster munitions against residential areas of Azerbaijan.Facts were recorded on the spot.ANAMA is in operation. pic.twitter.com/JPy3N88UU6 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 6, 2020

При этом Армения отрицает, что пустила ракету по газопроводу.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.