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Азербайджан показал фотографию армянской ракеты у нефтепровода

22:52, 06 октября 2020 31
Фото: Hikmet Hajiyev/twitter.com

Помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев опубликовал фотографию, на которой видны части ракеты. По его информации, она была выпущена Арменией и взорвалась в 10 метрах от трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан.

Армения активно применяет кассетные боеприпасы против жилых районов Азербайджана. Факты были зафиксированы на месте, — написал он в Twitter.

При этом Армения отрицает, что пустила ракету по газопроводу.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

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