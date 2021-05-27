Азербайджан назвал инцидент на границе нарушением соглашения по Карабаху

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МИД Азербайджана считает ночной переход армянских солдат на свою территорию в качестве провокационного акта, а также нарушением трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Лейла Абдуллаева.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о провокации вооружённых сил Армении в районе границы в Кельбаджарском направлении. Группа армянских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Азербайджана. Это очередной провокационный акт и нарушение трехстороннего заявления со стороны Армении, — написала азербайджанский дипломат в Twitter.

MoD of #Azerbaijan reports on provocation by the armed forces of #Armenia near the borderline in #Kalbajar direction. A group of Armenian saboteurs tried to enter the territories of #Azerbaijan .

Itâs yet another provocative act & violation of trilateral statement by Armenia! — Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) May 27, 2021

В МИД Азербайджана считают, что Ереван «уже некоторое время проводит политику сознательного нагнетания напряжённости в приграничных районах двух стран».

В то время как Азербайджан на протяжении многих лет страдает от мин, установленных Арменией, дальнейшие попытки диверсии со стороны армянской диверсионной группы на территории Азербайджана могут стать серьёзной угрозой для жизни азербайджанских военнослужащих и гражданского населения в будущем, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Баку поддерживает урегулирование напряжённости на границе путём переговоров, а также поддерживает призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ между двумя странами.

Армения должна воздерживаться от действий, направленных на усиление напряженности на границе между двумя странами, и уважать границы соседнего государства, — указано в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об очередной провокации Вооружённых сил Армении. Шесть военнослужащих пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района и были задержаны. В Ереване заявили, что военные проводили инженерные работы на приграничной территории.