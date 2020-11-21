Алиев: Азербайджан надеется на улучшение отношений с Арменией

https://static.news.ru/photo/91e73ec2-2c08-11eb-a4d5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу и Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на улучшение отношений с Арменией. По его словам, это поможет укрепить национальную безопасность и создаст новую ситуацию в регионе.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Надеюсь, что сегодняшнее прекращение огня, наши планы по нормализации отношений с Арменией, если они положительно будут приняты со стороны Еревана, создадут условие для создания новой ситуации в регионе, сотрудничества, укрепления стабильности и безопасности, — подчеркнул политик.

Он отметил, что такая ситуация будет полезна и для России. Как народы двух стран, соседние государства, так и весь мир станет более безопасным.

Слова главы государства приводит его сайт.

В субботу, 21 ноября, в Ереван прибыла межведомственная делегация РФ, в которую кроме Шойгу также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова и вице-премьер Алексей Оверчук.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна, писал NEWS.ru.