Алиев: Азербайджан надеется на улучшение отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на улучшение отношений с Арменией. По его словам, это поможет укрепить национальную безопасность и создаст новую ситуацию в регионе.
Такое заявление он сделал в ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу.
Надеюсь, что сегодняшнее прекращение огня, наши планы по нормализации отношений с Арменией, если они положительно будут приняты со стороны Еревана, создадут условие для создания новой ситуации в регионе, сотрудничества, укрепления стабильности и безопасности, — подчеркнул политик.
Он отметил, что такая ситуация будет полезна и для России. Как народы двух стран, соседние государства, так и весь мир станет более безопасным.
Слова главы государства
В субботу, 21 ноября, в Ереван прибыла межведомственная делегация РФ, в которую кроме Шойгу также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова и вице-премьер Алексей Оверчук.
В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна, писал NEWS.ru.