Азербайджан начал регистрацию армян Карабаха для определения их статуса

Власти Азербайджана объявили о начале регистрации армян Карабаха, сообщается на сайте администрации азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Уточняется, что процедура необходима для определения юридического статуса жителей региона.

Специальный портал для регистрации жителей Карабаха должен помочь обеспечить устойчивую реинтеграцию армян в азербайджанское общество и открыть для них возможности пользоваться покровительством Баку. Соответствующие поручения даны рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе.

В правительстве Азербайджана отметили, что на первом этапе Государственная миграционная служба будет регистрировать проживающих в Карабахе в электронном порядке на специальном портале. Такая мера позволит жителям пользоваться всеми государственными услугами, а также удовлетворит их социально-экономические и гуманитарные потребности.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать в Армению лишь в том случае, если их проживание в регионе станет невозможным. По его словам, исход армян из Карабаха не является главной задачей Еревана.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. Согласно документу, все госучреждения и подведомственные организации распускаются. С момента вступления в силу указа население должно самостоятельно определиться с вопросом дальнейшего проживания в регионе и ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными властями Азербайджана, указано в документе.