Алиев: Азербайджан приобрёл у РФ много вооружения

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Азербайджан активно закупает вооружение у различных стран, включая Россию. Власти планируют улучшить уровень снабжения вооружением турецкого производства, заявил президент республики Ильхам Алиев.

Мы, в отличие от Армении, имеем возможности закупать любое оружие как у России, так и у многих стран, в этом нет ограничений. Я неоднократно отмечал, что оборонная промышленность Турции интенсивно развивается, надеюсь, в будущем мы улучшим уровень снабжения турецким вооружением, — сообщил Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Глава государства также напомнил, что у Азербайджана есть зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.