Армения предложила России соглашение для обхода требований Римского статута

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Ваагн Хачатурян

Армения предложила России подписать межгосударственное соглашение, позволяющее обойти требования Римского статута Международного уголовного суда, заявил Акоп Аршакян, вице-спикер армянского парламента, член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Он пояснил, что Ереван выступил с такой инициативой за несколько месяцев до ратификации Римского статута, однако Москва по-прежнему не ответила, передает ТАСС.

За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили РФ подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения. Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени, — сказал он.

По словам Аршакяна, юридически можно подписать соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран.

В середине октября президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута. Также был подписан указ о признании правомочия Международного уголовного суда. До этого документ был принят парламентом республики.

За ратификацию Римского статута проголосовали 60 депутатов, против — 22. Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не голосовали, бойкотировав заседание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не приветствует шаги Армении по ратификации Римского статута.