Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута, сообщается на его официальном сайте. Также был подписан указ о признании правомочия Международного уголовного суда. Ранее документ принял парламент республики.

13 октября президент республики Ваагн Хачатурян подписал закон «О ратификации Римского устава Международного уголовного суда», подписанного 17 июля 1998 года, и принятии заявления «О признании Республикой Армения правомочия Международного уголовного суда», — говорится в указе.

За ратификацию Римского статута Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов, против — 22. Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не голосовали, они бойкотировали заседание.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что решение Армении является недружественным шагом. По его словам, Москва не видит «поля для диалога» по данному вопросу.

Международный уголовный суд не имеет ничего общего с правосудием, добавил дипломат. По словам Галузина, он является политизированной прозападной структурой, занявшей абсолютно враждебную позицию по отношению к России.