В МИД России оценили присоединение Армении к Римскому статуту Галузин: присоединение Армении к Римскому статуту является недружественным шагом

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Присоединение Армении к Римскому статуту является недружественным шагом по отношению к России, заявил в интервью РБК заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. Он отметил, что не видит поля для диалога по этому вопросу.

Мы считаем присоединение нашего союзника Армении к Римскому статуту <...> абсолютно недружественным шагом. Тут я не вижу поля для диалога, — сказал Галузин.

Дипломат отметил, что Международный уголовный суд не имеет ничего общего с правосудием и является «политизированной прозападной структурой». Галузин подчеркнул, что на фоне враждебной позиции МУС по отношению к России и ее руководству решение Армении воспринимается как недружественное.

По словам замглавы МИД, Москва рассчитывала, что Ереван воздержится от такого шага. Галузин отметил, что на этот счет проводились консультации, в ходе которых российской стороной были высказаны определенные предложения, но, по мнению дипломата, в Ереване либо над ними еще думают, либо решили не принимать.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Оппозиционные фракции бойкотировали соответствующее заседание. В скором времени документ передадут на подпись президенту Ваагну Хачатуряну. Он вступит в силу через 60 дней.