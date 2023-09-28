Песков назвал враждебным решение Армении ратифицировать Римский статут

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Дмитрий Песков

Кремль не приветствует намерение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва воспринимает решение Еревана как чрезвычайно враждебное.

Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [МУС о выдаче ордера на арест президента Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем, — заявил Песков.

Песков добавил, что глава государства пока не планировал никаких поездок в Армению в ближайшее время.

Ранее Армения обратилась к России с предложением подписать двухстороннее соглашение по вопросу о Римском статуте. По словам представителя республики по международно-юридическим вопросам Егише Киракосяна, подписание документа позволит развеять опасения Москвы на случай ратификации статута МУС. Вместе с тем он подчеркнул, что Ереван воспринимает разговоры о возможном аресте президента РФ в случае его визита в Армению неразумными. Он подчеркнул, что главы государств имеют иммунитет.