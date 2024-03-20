Парламент Армении утвердил соглашение о статусе миссии ЕС на границе

Фото: eumm.eu

В парламенте Армении утвердили соглашение между республикой и Евросоюзом об определении статуса наблюдательной миссии ЕС на приграничной территории с Азербайджаном, сообщает РИА Новости. Уточняется, что европейские наблюдатели получили статус неприкосновенности и льготы, согласно которым их не могут задерживать или арестовывать.

За проголосовали 57 депутатов, против — никто, воздержались 27. Решение принято, — сказал вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Статус неприкосновенности также получили все объекты евронаблюдателей — на их территорию запрещается проникновение представителей Армении без согласия руководства миссии. Кроме того, правоохранительные органы республики не могут обыскивать членов миссии ЕС и проводить конфискацию их имущества. Все наблюдатели освобождены от таможенных процедур, визовых и миграционных требований, а количество сотрудников миссии увеличено с 138 до 209 человек. Неприкосновенны и документы, связанные с деятельностью наблюдателей, вне зависимости от их места положения.

Известно, что решение парламента вступит в силу после того, как его подпишет президент Армении Ваагн Хачатурян. На основе документа миссия ЕС для республики будет рассматриваться как представительство с дипломатическим статусом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе начала войны с Азербайджаном уже в конце этой недели. По его словам, это произойдет, если Ереван не проведет делимитацию и демаркацию границы, уступив четыре спорных села в Тавушской области.