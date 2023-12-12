Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана Главу Азербайджана Алиева выдвинули кандидатом в президенты на выборах

Действующего лидера Азербайджана Ильхама Алиева выдвинули кандидатом в президенты на внеочередных выборах, сообщил заместитель председателя правящей партии «Ени Азербайджан», руководитель Центрального аппарата Таир Будагов. Голосование за главу государства пройдет в республике 7 февраля 2024 года, передает РИА Новости.

Кандидатом правящей партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев, — заявил Будагов.

Он уточнил, что правление партии намерено доработать план мероприятий в связи с внеочередными выборами президента Азербайджана. Дата заседания пока не назначена.

Алиев занимает пост президента Азербайджана с 2003 года. О проведении внеочередных выборов глава республики сообщил 7 декабря, подписав соответствующее распоряжение. Изначально их планировалось провести в 2025 году.