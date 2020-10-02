Алиев заявил об особой роли России в урегулировании карабахского конфликта

https://static.news.ru/photo/b872d386-0547-11eb-a77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: en.president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что у России более важная роль в разрешении конфликта между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе, чем у других стран-посредников.

Россия — это страна, которая имеет хорошие исторические отношения с Азербайджаном и Арменией. Поэтому их роль и возможности для посредничества по объективным причинам, конечно, более высоки, чем у тех, кто расположен вдалеке от региона и, возможно, не имеет полного представления о том, что здесь происходит за последнее десятилетие, — приводит ТАСС слова азербайджанского лидера. Он отметил, что РФ имеет особое положение, потому что «она является соседней страной Азербайджана в регионе, у неё нет государственной границы с Арменией». Также он назвал ключевым условием для перемирия вывод Арменией войск с территории Нагорного Карабаха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ереван выразил готовность начать переговоры по прекращению огня в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.