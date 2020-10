Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана ряда сёл в Карабахе

На своей странице в Twitter глава государства уточнил, что речь идёт о более чем 20 сёлах. В их числе Генлик, Велигулубейли, Агбенд, Моллавели, Юхари Рефиддинли, Сирик, Шихлар и другие.

Azerbaijan’s glorious Army has liberated Kollugishlag, Malatkeshin, Kend Zengilan, Genlik, Veligulubeyli, Garadere, Chopedere, Tatar, Tiri, Emirkhanli, Gargulu, Bartaz and Dellekli villages, and Agbend settlement of Zengilan. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!

Azerbaijan’s glorious Army has liberated Mollaveli, Yuxari Refiddinli and Ashagi Refiddinli villages of Fuzuli district and Sirik, Shikhlar, Mestelibeyli and Derzili villages of Jabrayil district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!