Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана ряда сёл в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4afacaae-1477-11eb-9c88-fa163e074e61_660.jpgФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Азербайджанские войска взяли под контроль ряд населённых пунктов в Джебраильском, Зангиланском и Физулинском районах Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.
На своей странице в Twitter глава государства уточнил, что речь идёт о более чем 20 сёлах. В их числе Генлик, Велигулубейли, Агбенд, Моллавели, Юхари Рефиддинли, Сирик, Шихлар и другие.
Azerbaijanâs glorious Army has liberated Kollugishlag, Malatkeshin, Kend Zengilan, Genlik, Veligulubeyli, Garadere, Chopedere, Tatar, Tiri, Emirkhanli, Gargulu, Bartaz and Dellekli villages, and Agbend settlement of Zengilan. Long live Azerbaijanâs Army! Karabakh is Azerbaijan!
Azerbaijanâs glorious Army has liberated Mollaveli, Yuxari Refiddinli and Ashagi Refiddinli villages of Fuzuli district and Sirik, Shikhlar, Mestelibeyli and Derzili villages of Jabrayil district. Long live Azerbaijanâs Army! Karabakh is Azerbaijan!
Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана опубликовало видео, на котором показан процесс уничтожения захваченной у армянской стороны трофейной военной техники.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
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