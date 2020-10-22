Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана ряда сёл в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4afacaae-1477-11eb-9c88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Азербайджанские войска взяли под контроль ряд населённых пунктов в Джебраильском, Зангиланском и Физулинском районах Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

На своей странице в Twitter глава государства уточнил, что речь идёт о более чем 20 сёлах. В их числе Генлик, Велигулубейли, Агбенд, Моллавели, Юхари Рефиддинли, Сирик, Шихлар и другие.

Azerbaijanâs glorious Army has liberated Kollugishlag, Malatkeshin, Kend Zengilan, Genlik, Veligulubeyli, Garadere, Chopedere, Tatar, Tiri, Emirkhanli, Gargulu, Bartaz and Dellekli villages, and Agbend settlement of Zengilan. Long live Azerbaijanâs Army! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

Azerbaijanâs glorious Army has liberated Mollaveli, Yuxari Refiddinli and Ashagi Refiddinli villages of Fuzuli district and Sirik, Shikhlar, Mestelibeyli and Derzili villages of Jabrayil district. Long live Azerbaijanâs Army! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана опубликовало видео, на котором показан процесс уничтожения захваченной у армянской стороны трофейной военной техники.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.