Алиев рассказал об ответе Кремля на письмо об «Искандерах» в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a9c2a04e-a1f7-11eb-9e9d-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

Баку получил от Москвы ответ на письмо по поводу возможного использования ракетных комплексов «Искандер» в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, власти РФ сообщили, что не фиксировали запусков «Искандеров».

Должен сказать азербайджанскому народу всё как есть. Потому что это очень серьёзный вопрос. Это не простой вопрос. Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет («Искандеров». — NEWS.ru), — цитирует Алиева ТАСС.

По его словам, это не полный ответ на письмо руководства Азербайджана, потому что в запросе основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались смертоносные ракеты «Искандер-М».

Алиев подчеркнул, «у армянской армии не может быть ракет «Искандер-М» с дальностью полета 500 км, поскольку «у армянской армии могут быть только ракеты «Искандер-Э», дальность действия которых — 280 км.

Эти ракетные системы либо были переданы Армении, либо похищены и незаконными путями вывезены из России, — предположил глава государства.

Алиев назвал ситуацию «неприятной» и вызывающей «сожаление и удивление».

Между Россией и Азербайджаном существуют связи стратегического партнерства. Российские миротворческие силы с согласия Азербайджана размещены на наших землях и на прилагающих территориях. Мы надеемся, что в этот вопрос будет внесена ясность. Отношения между стратегическими партнерами должны быть искренними, — сказал глава государства.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что в начале апреля в зоне карабахского конфликта 2020 года были найдены обломки ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» российского производства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные РФ и Азербайджана в данный момент «ведут плотный диалог» по этой теме.

До этого Баку заявлял о найденных обломках ракет «Искандер-М», применявшихся, по данным Азербайджана, Арменией во время эскалации в Карабахе осенью 2020-го. Фрагменты снарядов показывали представители Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA). В ведомстве отметили, что осколки нашли в городе Шуша 15 марта во время проведения очистки территорий от мин.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.