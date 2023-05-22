Алиев рассчитывает на успешный итог мирных переговоров с Арменией

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что рассчитывает на положительный результат мирных переговоров с властями Армении. В ходе переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе он подчеркнул, что подписание мирного договора между двумя республиками Южного Кавказа неизбежно, передает «Интерфакс Азербайджан».

Надеемся, что переговоры в конечном итоге приведут к прочному миру на Южном Кавказе, несмотря на то что территории Азербайджана около 30 лет находились под армянской оккупацией, миллион азербайджанцев был изгнан из своих домов, — сказал Алиев.

По его словам, сейчас Баку делает все для нормализации отношений с Ереваном. Президент Азербайджана отметил, что новый мирный договор будет составлен с учетом норм и принципов международного права.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян также выразил надежду на скорое подписание мирного документа. Он отметил, что Ереван и Баку ведут интенсивные переговоры по мирному соглашению. При этом он усомнился, что подписание соглашения возможно 25 мая в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве.

До этого главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян заявили, что с начала мая в отношениях стран «наблюдается прогресс». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что стороны «приблизили понимание к общему видению мирного документа».