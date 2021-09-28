Алиев назвал условие для встречи с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не возражает против встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в случае её организации со стороны Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом азербайджанский лидер сообщил в интервью France 24.

По словам Алиева, Баку готов к мирным переговорам и никогда не отказывался от контактов на высшем уровне, так как они позволяют прояснить вопросы. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении на прошлой неделе в Нью-Йорке является хорошим показателем того, что диалог можно возобновить и искать мирное решение.

Я надеюсь, что встречи станут началом процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, кооперации в регионе Южного Кавказа, — сказал Алиев.

Он добавил, что если Минская группа посредников ОБСЕ назначит встречу с Пашиняном, то у него не будет возражений.

За всё время моего президентства у меня не было телефонных разговоров ни с одним из лидеров Армении. Однако если поступит предложение от сопредседателей о встрече, мы не будем против, — подытожил Алиев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главный результат трёхсторонних договорённостей по Карабаху заключается в стабильности. Он подчеркнул, что сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласовали в Нью-Йорке с Баку и Ереваном возобновление рабочих поездок в регион.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.