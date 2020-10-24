Алиев назвал условие применения турецких F-16

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В небо над Нагорным Карабахом поднимутся F-16 ВВС Турции в случае, если в конфликт между Азербайджаном и Арменией вмешается какое-либо третье государство, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что прибывшие в Азербайджан истребители находятся на земле и в воздух пока не поднимались.

Если в отношении нас будет совершена иностранная агрессия, то они увидят эти F-16, — отметил президент.

Ранее Ильхам Алиев напоминал, что Азербайджан ставил вопрос о санкциях против Армении, но Минская группа ОБСЕ не может и не хочет оказать давление на Ереван. Он считает, что вся деятельность Минской группы направлена на спасение Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.