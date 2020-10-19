Алиев: Азербайджан привержен базовым принципам решения конфликта

https://static.news.ru/photo/bd6faacc-121b-11eb-b2fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.president.az

Азербайджан сохраняет приверженность базовым принципам, сформированным Минской группой ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что армянская сторона соглашалась с этими принципами. Алиев напомнил, в чём они заключаются.

Это возврат территорий, оккупированных армянской стороной, переговоры по будущему Нагорного Карабаха, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, в том числе в Нагорный Карабах, в Шушу, — приводит слова Алиева ТАСС.

Положения, о которых говорит азербайджанский президент, были предложены в декабре 2007 года сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией, Францией и США. В частности, были зафиксированы следующие важные принципы: неприменение силы и отказ от угрозы силы, территориальная целостность и право на самоопределение.

Ильхам Алиев напомнил также, что согласно базовым принципам, должны быть открыты все коммуникации — помимо Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах, это коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой. В свою очередь, Армения должна гарантировать безопасность этого коридора.

Ранее NEWS.ru писал о готовности азербайджанской стороны проводить переговоры с Арменией как в Москве, так и в любом другом месте. Аналогичную позицию озвучивал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии.