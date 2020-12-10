Алиев: Анкара и Баку должны создать платформу регионального сотрудничества

https://static.news.ru/photo/c8331e26-3b01-11eb-9743-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/turk_silahli_kuvvetleri

Азербайджан и Турция должны сформировать платформу сотрудничества в регионе после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мы готовы к послевоенному периоду. Мы должны сформировать новую платформу сотрудничества в регионе. Это может быть многосторонняя платформа. И все страны региона, которые будут участвовать в ней, могут извлечь из этого только выгоду, — сказал Алиев в ходе выступления, которое транслировалось телеканалом TRT Haber.

Он добавил, что уже существуют форматы сотрудничества между ключевыми государствами региона — Азербайджаном, Россией, Турцией, Ираном и Грузией.

На этой основе мы можем создать единую платформу. Если руководство Армении сделает правильные выводы из войны, откажется от своих необоснованных притязаний и будет смотреть вперёд, то тогда на этой платформе есть место и для Армении, — заявил азербайджанский лидер.

Алиев подчеркнул необходимость положить «конец вражде» и что создание новой платформы для сотрудничества «сведёт к нулю» риск вооружённого конфликта в регионе.

Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в столицу Азербайджана 9 декабря. Сегодня он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым посетил парад Победы, приуроченный к окончанию вооружённого конфликта в Карабахе. В мероприятии также участвовали турецкие военнослужащие.

Ранее турецкий лидер в ходе пресс-конференции в Баку отметил важность подхода президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. Также под контроль Азербайджана вернулись пять районов Карабаха. В регион были введены российские миротворцы. Они контролируют режим прекращения огня.