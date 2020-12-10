Эрдоган рассказал о важности подхода Путина при урегулировании в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f63ea896-3afa-11eb-8f43-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Важную роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе сыграл подход президента России Владимира Путина. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Я не могу отбросить подходы господина Путина. Его позитивное отношение помогло провести этот процесс в позитивном направлении. Я хочу также придать значение той платформе (для обеспечения региональной безопасности. — NEWS.ru), о которой сказал мой брат (президент Азербайджана Ильхам Алиев. — NEWS.ru). В эту платформу могут быть включены Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, если она согласится, Армения, — заявил турецкий лидер в ходе выступления, которое транслировалось телеканалом TRT.

Эрдоган подчеркнул, что у Турции нет проблем с армянским народом, но есть — с руководством Армении.

Турецкий лидер прибыл с официальным визитом в столицу Азербайджана 9 декабря. Сегодня он вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил парад Победы, приуроченный к окончанию вооружённого конфликта в Карабахе. В мероприятии также участвовали турецкие военнослужащие.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик назвал визит Эрдогана в Баку историческим. Турецкий лидер приехал в Азербайджан 9 декабря с двухдневным визитом.

Глава РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы. Пять районов Карабаха перешли под контроль Азербайджана.