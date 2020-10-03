Алексиевич заявила о твёрдом намерении вернуться в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/71d13f20-0647-11eb-8471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белорусская писательница и член Координационного совета оппозиции в Белоруссии Светлана Алексиевич, получившая в Италии литературную премию, заявила о своём намерении вернуться на родину.

Я покинула Минск по причинам, связанным со здоровьем, и чтобы получить эту премию. Однако я твёрдо намерена вернуться в свою страну, если только режим не помешает этому, — заявила она на пресс-конференции в сицилийском городе Таормина, где ей вручили премию Taobuk Award for Literary Excellence в рамках международного фестиваля книги, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что готова вернуться в Белоруссию несмотря на риски того, что её могут арестовать за гражданскую позицию.

Да, я намерена вернуться, хотя сознаю опасность того, что меня могут арестовать или еще что-то со мной сделать. И лишь за то, что я хочу жить в свободе, которую дает демократия, прежде всего в свободе выражения мнений, — сказала писательница.

Она добавила, что действия власти в Белоруссии в отношении мирно протестующих граждан идут вразрез с принципами гуманизма.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями, писал NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье, 4 октября, протестующие начинают собираться в центре Минска на несанкционированную акцию. При этом в столице уже начались точечные задержания, идущих людей разгоняют водомётами. В город были стянуты большие группы силовиков на грузовиках и автобусах, они сосредоточены в местах наибольшего скопления протестующих. На прилегающих улицах стоят автозаки и водомёты, также в столице Белоруссии были замечены не менее десяти БТР.