Адвоката Бабарико и Колесниковой лишили лицензии

https://static.news.ru/photo/d0ba0c68-0ef0-11eb-adfa-fa163e074e61_660.jpg Александр Пыльченко Фото: advokat.by

Александр Пыльченко, который является адвокатом экс-претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, лишён лицензии. Такое решение приняла Квалификационная комиссия при Минюсте.

Основанием для этого стал комментарий Пыльченко для TUT.BY от 14 августа, где он сказал, что генпрокурор Белоруссии должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан и бесчеловечного обращения с задержанными, а Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

Виктор Бабарико ранее возглавлял Белгазпромбанк. Перед президентской кампанией он уволился. На конец мая интернет-опросы отдавали ему первое место с более чем 50 % голосов. Однако ЦИК отказал ему в регистрации в качестве одного из кандидатов, а на самого политика завели уголовное дело.

Одним из руководителей его предвыборного штаба была Мария Колесникова. После объявления результатов голосования и начала массовых акций протеста в Белоруссии, она вошла в Координационный совет, создатели которого объявили, что целью организации является урегулирование политического кризиса.

В итоге почти всех причастных к Координационному совету либо арестовали, либо заставили уехать из страны. Сама Колесникова сейчас находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по статье о призывах, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что суд отклонил апелляционную жалобу на продление срока ареста Виктору Бабарико. При этом после встречи Александра Лукашенко с оппозиционерами, которая прошла прямо в СИЗО, нескольким из них была смягчена мера пресечения.