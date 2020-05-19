Звёзды Голливуда прочитают повесть Роальда Даля в поддержку врачей

https://static.news.ru/photo/e69daf0c-99c6-11ea-97e3-fa163e074e61_660.jpg Тайка Вайтити Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити проводит благотворительное чтение повести «Джеймс и гигантский персик» британского писателя Роальда Даля. Собранные средства пойдут в фонд Partners in Health, который поддерживает работников системы здравоохранения и нуждающихся.

Вайтити при помощи видеочата будет в компании знаменитостей читать произведение на протяжении 10 эпизодов. Первые две части уже вышли на YouTube-канале компании Роальда Даля.

В стартовом эпизоде артисту помогали Ник Кролл и братья Крис Хемсворт и Лиам Хемсворт. Во втором выпуске появились Мэрил Стрип и Бенедикт Камбербэтч. В будущих сериях примут участие Райан Рейнольдс, Кара Делевинь, Кейт Бланшет, Минди Кейлинг, Лупита Нионго, Билли Портер, Эдди Редмэйн и Сара Полсон.

Как писал NEWS.ru, футболист Дэвид Бекхэм и актёр Дэниел Рэдклифф примут участие в прочтении книги «Гарри Поттер и философский камень» для онлайн-слушателей. Проект запустила автор сказки Джоан Роулинг.