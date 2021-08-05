Звезду сериала «Склифосовский» избили в центре Москвы

Российского актёра Ивана Рыжикова, известного зрителям по сериалам «Склифосовский» и «Балабол», избили в центре Москвы. Мужчина попал в больницу с сотрясением и черепно-мозговыми травмами, передаёт «Пятый канал».

Сейчас актёр уже дома, однако о подробностях случившегося рассказывать пока отказывается из-за стресса. Злоумышленник пока не свободе: сотрудники органов правопорядка устанавливают личность и ищут нападавшего.

Известно, что инцидент произошёл возле дома артиста в Таганском районе. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Рыжикову 46 лет. Он является заслуженным артистом РФ, играет на сцене Театра на Таганке и снимается в кино. Рыжиков снимался также в сериалах «Гражданин начальник», «Москва. Три вокзала», «Морозова − 2», «Тайны госпожи Кирсановой», «Московские тайны» и в других.

Ранее сообщалось, что в Киеве избили танцора Евгения Гончаренко из команды певицы Нади Дорофеевой. Сейчас он находится в медикаментозной коме.