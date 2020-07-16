Редкий снимок звезды «Сватов» с мужем и сыном попал в Сеть

https://static.news.ru/photo/0a22f2cc-c797-11ea-9b04-fa163e074e61_660.jpg Олеся Железняк Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Сети появилось редкое фото звезды российского сериала «Сваты» Олеси Железняк. Актриса позирует в кадре с мужем Спартаком Сумченко и маленьким сыном.

Снимок опубликован на фанатской страничке главных героев сериала «Сваты».

Олеся Железняк с мужем и сыном, — гласит подпись под фото.

Артистка держит малыша на руках, а рядом с ними стоит счастливый глава семейства. Младшего ребёнка Железняк зовут Фома. Мальчик появился на свет в ноябре 2013 года. Супруги воспитывают ещё троих детей: Савелия, Агафью и Прохора.

Олесю просто обожаем. Её роль в «Сватах» нам очень нравится, — пишут восхищённые фанаты.

Поклонники восторженно отзываются о многодетной маме. По их мнению, Железняк блистательно сыграла героиню Ларису Викторовну Буханкину. В картине она появилась с конца четвёртого сезона и сразу же полюбилась многим зрителям.

Актриса ответственно относится к родительству и читает много литературы о воспитании. Она уверяет, что выбирать между детьми и работой ей ещё никогда не приходилось.

Ранее стало известно, что съёмки нового сезона российского сериала «Сваты» пройдут без двух главных героев. Зрители не смогут больше увидеть родителей Ольги Николаевны, потому как игравшие их Ольга Аросева и Владимир Зельдин скончались.

Ходили слухи, что их персонажей могут сыграть другие люди. Ранее режиссёры заменяли артистов, игравших роль главного героя Максима Ковалёва. Однако на сайте «Кино-театр.ру» в разделе, посвящённом новому сезону, нет данных о «родителях Ольги Николаевны».

Картина также пополнится новыми героями. Одного из них сыграет сын актёра Фёдора Добронравова — Виктор. Он исполнит роль молодого Ивана Будько, писал NEWS.ru.