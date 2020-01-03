https://static.news.ru/photo/66b0f188-2f08-11ea-bbb8-fa163e074e61_660.jpg Виталий Гогунский Фото: gogunskv/instagram.com

Актёр Виталий Гогунский, известный по съёмкам в сериале «Универ», поделился впечатлениями от просмотра новой картины Фёдора Бондарчука «Вторжение», назвав её гениальной. Фильм понравился и другим зрителям, которых опросили в Москве и Петербурге. Они отметили качество графики и задумки и сравнили ленту с сагой «Звёздные войны».

Это гениально. Гениально до слёз. У меня просто слов нет. Всё понравилось от и до. Просто мы снимаем крутое кино в России. Мы не хуже Лукаса и Кэмерона, — заявил Гогунский в комментарии РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, что фильм «Вторжение» вышел на большие экраны.