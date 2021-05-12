Звезда Mortal Kombat получила роль в американском ремейке «Иронии судьбы»

https://static.news.ru/photo/2fabd93c-b3b9-11eb-8852-96000091f725_660.jpg Льюис Тан Фото: twitter.com/thelewistan

Американский актёр Льюис Тан, звезда новой части фильма Mortal Kombat, получил роль в ремейке «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», пишет Deadline.

Пока неизвестно, кого сыграет Тан. Роли в кинокартине, получившей название «Судьба», также исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Российский режиссёр Марюс Вайсберг намерен снять англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Съёмки должны начаться уже этим летом в Бостоне. В компании пообещали, что в голливудском варианте картины зрителей «ждёт много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка».

Вайсберг — режиссёр, сценарист и продюсер, автор комедий «Бабушка лёгкого поведения», «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе».

Ранее стало известно, что компания Леонардо Ди Каприо Appian Way в ходе аукциона купила права на ремейк датского фильма Томаса Винтерберга «Ещё по одной». Предполагается, что в США сценарий напишут специально под голливудского актёра.