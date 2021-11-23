Звезда «Маленькой Веры» назвала «брехнёй» смерть Руслановой от COVID

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева, звезда фильмов «Здравствуй и прощай» и «Маленькая Вера», заявила во время церемонии прощания с актрисой Ниной Руслановой в Доме кино, что «Господь послал ей тяжёлую смерть». По мнению Зайцевой, у Руслановой «не было никакого ковида». Сообщения о смерти народной артистки от коронавируса её коллега назвала «брехнёй», передаёт журналист NEWS.ru.

Господь ей тяжёлую смерть послал. Не было у неё никакого ковида. Всё они брешут, — заявила со сцены Людмила Зайцева.

Малочисленность коллег и поклонников Нины Руслановой на прощании с народной артисткой России Зайцева объяснила пандемией коронавируса. По мнению актрисы, «если бы не проклятый ковид, очередь желающих проститься с ней стояла бы, как к Шукшину, от Белорусского вокзала». Зайцева назвала Русланову великой русской актрисой и выразила сожаление, что в своё время ту, по её мнению, «выжили из театра им. Вахтангова».

Она была страстная, живая. В театральном (я училась годом младше) всё училище приходило смотреть, как она играет. И горе театру Вахтангова, что он её упустил. Я не буду говорить кто, но её выжили из театра. На ней надо было строить репертуар! Это была великая русская актриса, — подчеркнула Зайцева.

Ранее телеведущий Андрей Норкин предупредил о начале «плясок на костях» Нины Руслановой из-за выявленного у неё коронавируса. По мнению Норкина, основной причиной этого может стать тот факт, что актриса вакцинировалась от вирусной инфекции в августе.

О смерти Нины Руслановой на 76-м году жизни вечером 21 ноября сообщили в Союзе кинематографистов. Сначала причиной смерти называлась продолжительная болезнь народной артистки России, затем появились сообщения о заражении актрисы коронавирусной инфекцией.

Последним фильмом Нины Руслановой стала драма «На Круге», снимавшаяся в станице Вёшенская Ростовской области. Из-за смерти актриса не успела закончить работу над ролью любимицы хутора — казачки Авдотьи. Как рассказала NEWS.ru режиссёр фильма Елена Ляпичева, картина обязательно выйдет на экраны, и кадры с участием Руслановой включат в финальную версию ленты. В фильме «На Круге» Нина Русланова снималась вместе со своим многолетним партнёром и другом, народным артистом РСФСР Станиславом Любшиным. Ранее NEWS.ru публиковал их совместные фото и видео со съёмок.