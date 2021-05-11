Звезда фильма Хичкока Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет

Американский режиссёр, актёр и продюсер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет. Об этом сообщает издание Variety.
По имеющимся данным, Ллойд
Норман Ллойд стал известен широкой публике после исполнения роли Фрайя в фильме Альфреда Хичкока «Диверсант» (1942). Также он принимал участие в фильме Чарли Чаплина «Огни Рампы». Но настоящая слава пришла к актёру после 60 лет, когда он сыграл роль мудрого врача в медицинской драме телеканала NBC «Сент-Элсвер», транслировавшейся в 1980-е.
Ллойд работал в кино на протяжении 80 лет.
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