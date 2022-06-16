«Я не актёр»: что не так в фильме «Бультерьер» с бойцом ММА в главной роли Обозреватель NEWS.ru побывал на премьере «Бультерьера» с Минеевым и вслед за Гэри Олдманом удивился спортсменам-актёрам, наступающим на одни грабли

Фото: Пресс-служба кинокомпании «ВОЛЬГА»

Владимир Минеев

16 июня в российский прокат вышла спортивная драма «Бультерьер» с бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым в главной роли. Профессиональные, титулованные спортсмены нередко появляются на экране, но в отечественном кино они не так уж часто выходят на первый план. Обозреватель NEWS.ru побывал на премьере и лично спросил у Владимира Минеева, зачем боец ММА снялся в кино и не боится ли он критики в свой адрес.

«Я что, взял в плен режиссёра и заставил всех это смотреть?»

Ровно 10 лет назад американский актёр Гэри Олдман записал ролик, в котором язвительно отозвался о снимающихся в кино спортсменах. В 2012-м видео стало символом негодования профессионального актёрского сообщества по отношению к актёрам-дилетантам. Эта тема не потеряла актуальности и сейчас. Свежим примером стала картина Василия Быстрова «Бультерьер» о трудной судьбе бойца смешанных единоборств.

Это уже не первая попытка российских режиссёров снять кино о боях. Любители спортивных драм вспомнят трилогию «Бой с тенью» с Денисом Никифоровым и Андреем Паниным, «Поддубного» с Михаилом Пореченковым или «Воина» с Сергеем Бондарчуком и Владимиром Яглычем. Но несмотря на схожую тему, во всех фильмах центральные роли исполняли профессиональные актёры. В «Бультерьера» же режиссёр Василий Быстров позвал действующего чемпиона AMC Fight Nights Владимира Минеева.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Актер Владимир Минеев на премьере фильма «Бультерьер»

По сюжету может показаться, что спортсмен играет самого себя. В детстве над Максом Холодовым издевались дворовые мальчишки, после чего он решил бросить занятия на скрипке и научиться драться. Желание постоять за себя сформировало спортивный характер, и из обиженного ребёнка вырос крепкий боец, мечтающий принять участие в бою за титул чемпиона на московском турнире по ММА.

Но судьба испытывает героя: сначала Макс теряет вырастившего его деда (Александр Михайлов), затем сталкивается с конкуренцией в спорте, конфликтует со стервозной возлюбленной (Мирослава Михайлова), травмируется и отправляется к морю на поиски себя, где встречает такого же побитого жизнью и собачьими боями бультерьера да новую любовь в придачу (Анастасия Красовская).

Я не актёр и не воспринимаю себя как актёра. Есть действительно талантливые люди, которые занимаются этим всю жизнь и учатся актёрскому мастерству. А мне просто повезло сыграть Макса Холодова, — рассказал Минеев NEWS.ru перед премьерой.

По его словам, Василий Быстров просто предложил спортсмену роль, и тот согласился. Минеев признаёт сходство со своим героем и считает, что идеально подошёл на роль Макса Холодова. У него даже была собака той же породы в детстве, и он, как и его герой, рано потерял своего наставника.

Я что, взял в плен режиссёра и заставил всех это смотреть? Если кому-то нравится, значит, нужно это делать, — считает Минеев.

Фото: Пресс-служба кинокомпании «ВОЛЬГА» Кадр из фильма «Бультерьер»

Положительно о работе спортсмена отозвалась и Мирослава Михайлова, сыгравшая первую девушку героя. По её словам, Владимир — отличный партнёр, который «не строит из себя актёра, как это делают другие», и чётко выполняет подсказки более опытных коллег по съёмочной площадке. К слову, Мирослава впервые оказалась в одном фильме со своим знаменитым отцом, народным артистом России Александром Михайловым. Она отметила, что Александр Яковлевич также остался доволен Минеевым.

Папа сказал, что Вова — отличный мужик. Им легко работалось, — поделилась актриса с NEWS.ru.

Сам боец с удовольствием вспоминает работу с Александром Михайловым и говорит, что народный артист постоянно подсказывал ему, а не давил опытом. Минеев не только слушал подсказки опытных коллег, но и взял несколько уроков по актёрскому мастерству у педагога и артиста театра «У Никитских ворот» Андрея Молоткова.

«Бультерьер» — второе появление Минеева на экране. Три года назад он снялся в эпизоде отечественного боевика «Русский рейд». Тогда у него был 21 съемочный день. В работе над «Бультерьером» спортсмен был занят около 40 дней. Весь фильм сняли почти за год, а подготовка, в том числе поиск нужной собаки, растянулась на четыре года.

Зачем боец пошёл в кино и что из этого получилось

Во время приветственного слова продюсер картины Павел Прохоров сказал, что команде во всём помогал «бог кино», поэтому картина получилась достойная и все причастные довольны результатом.

Зрителям даже показали небольшой атмосферный ролик со съёмок, а потом на экранах зависло 96-минутное недоразумение с избитым сюжетом, невнятными актёрскими работами и сюрпризом в конце.

В целом фильм напоминает изрядно увеличенный проморолик к боям смешанных единоборств: съёмки на вершинах гор, во время которых сосредоточенный боец отрабатывает удары по воздуху, кадры в раздевалке и хайлайты боёв. Только в случае с «Бультерьером» к этому добавились невнятные диалоги и слабый сюжет.

Зритель может не рассчитывать на заявленную драму, хотя создатели, вероятно, пытались сыграть на схожих судьбах Макса Холодова и бультерьера, которого предыдущий хозяин выбросил за проигрыш в собачьих боях. Совсем как менеджеры — получившего травму главного героя картины.

Вопреки ожиданиям, спорта зрители тоже особо не увидят. Лишь в начале появляются кадры неудачного боя Холодова, в котором он травмирует руку и лишается мечты побороться за титул. Но ни активного тренировочного процесса, ни боевых сцен в фильме нет. Создатели сделали акцент на судьбе героя, доверив его непрофессиональному актёру, и прогадали.

Сам боец признаётся, что самыми тяжёлыми для него были сцены поцелуев.

В следующих сценах с поцелуем пусть за меня снимается дублёр. Когда я смотрел премьеру в Ульяновске, справа от меня сидела моя любимая жена, а слева — губернатор Алексей Русских и его заместитель Абдулгамид Эмиргамзаев. И в этот момент (поцелуя героя Минеева на экране. — NEWS.ru) Абдулгамид Гасанович ко мне повернулся и сказал: «Как тебе не стыдно!» — вспоминает Владимир.

Непосредственно к Минееву вопросов никаких нет. Как сказал спортсмен, его позвали — он согласился. Но чего таким решением добивались продюсеры и режиссёр — остаётся загадкой.

Контраста добавляет участие Александра Михайлова. Он играет дедушку Холодова в детских воспоминаниях героя. В основном эти сцены строятся на дуэте народного артиста и совсем юного, 12-летнего актёра Севастьяна Бугаева, который запомнился зрителям по фильму «Батя» с Владимиром Вдовиченковым. В эти моменты невольно вспоминаешь претензию Гэри Олдмана, потому что сколько бы курсов по актёрскому мастерству ни прошёл спортсмен или любое другое случайное лицо на экране, естественного существования в кадре добиться просто не получится.

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Но как только зритель привыкает к рваному сюжету и пустым бессвязным диалогам, в конце его ждёт главное разочарование — строчка «Продолжение следует» аккурат перед смысловой кульминацией фильма. Вероятно, создатели оказались настолько убеждены в успехе картины, что решили оставить публику без финальной битвы спортивной драмы и растянуть картину на две части.

И поскольку кассовый успех им в этом вряд ли поможет, остаётся вновь полагаться на «бога кино».