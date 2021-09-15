Warner Bros. переснимет «Телохранителя» с Уитни Хьюстон

Студия Warner Bros. переснимет знаменитый фильм «Телохранитель», снятый в 1992 году. Главные роли в нём исполняли Уитни Хьюстон и Кевин Костнер. Кто заменит их в ремейке, пока неизвестно, передаёт Variety.

Автором сценария нового прочтения «Телохранителя» выступит Мэтью Лопес. Отмечается, что продюсером ленты станет Лоуренс Касдан — он же был сценаристом оригинальной картины.

Также известно, что над фильмом будут работать Дэн Лин и Джонатан Эйрих. Напомним, что Лин должен был заниматься перезапуском «Телохранителя» ещё в 2011 году, однако тогда у проекта возникли трудности, поэтому процесс остановился.

Оригинальная картина повествует о телохранителе, который уходит из службы безопасности президента США Рональда Рейгана и начинает охранять певицу. Впоследствии между ним и Хьюстон завязываются романтические отношения.

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года в Бостоне начнутся съёмки фильма «Тройняшки» — продолжения культовой комедии 1988 года «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Денни де Вито. Оба актёра вернутся к своим прежним ролям, как и режиссёр — продюсер первого фильма Айван Райтман.