Deadline анонсировал съёмки сиквела комедии «Близнецы»

В январе 2022 года в Бостоне начнутся съёмки фильма «Тройняшки» — продолжения культовой комедии 1988 года «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Денни де Вито. Оба актёра вернутся к своим прежним ролям, как и режиссёр-продюсер первого фильма Айван Райтман. Об этом пишет портал Deadline.

Сценарий, который написали Дилан Доусон и Лукас Кавнер, строится вокруг истории третьего брата Бенедиктов — некоего тайно родившегося чёрного ребёнка, с которым Джулиус и Винсент теперь должны найти общий язык.

Изначально роль третьего брата должен был сыграть Эдди Мерфи, однако из-за его чересчур плотного графика роль отошла актёру-комику Трейси Моргану. Он известен благодаря участию в телепередаче «Субботним вечером в прямом эфире» и по роли Трейси Джордана в комедийном сериале «Студия 30».

Я долгое время дружу с Трейси Морганом и всегда считал его одним из самых забавных людей в мире. Я подумал, что из него получится потрясающий тройняшка, и мы переписали для него весь сценарий, — пояснил Райтман.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер снимется в сериале о шпионе-пенсионере, который будет выпущен компаниями Skydance и Netflix. В новом проекте актёр выступит также в роли продюсера: он сообщил, что решил взяться за большую работу после долгих уговоров фанатов. Шоураннером и исполнительным продюсером сериала станет сценарист сериалов «Побег» и «Клан Сопрано» Ник Сантора.