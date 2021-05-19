Фанаты уговорили Шварценеггера сняться в сериале

https://static.news.ru/photo/c1840f08-b94c-11eb-a2af-96000091f725_660.jpg Арнольд Шварценеггер Фото: Roberto Casimiro, via www.imago-/Global Look Press

Звезда «Терминатора», американский актёр и продюсер Арнольд Шварценеггер впервые снимется в сериале. Взяться за большую работу со Skydance и Netflix он решился после долгих уговоров фанатов, передаёт Deadline. Поклонники получат на выходе восемь часов ленты о шпионе-пенсионере в исполнении любимого актёра.

Для Шварценеггера проект станет первой крупной работой для телевидения. Звезда большого экрана работает со Skydance со времён фильмов «Терминатор. Генезис» и «Терминатор. Тёмные судьбы». В новом проекте актёр выступит также в роли продюсера.

Поклонники по всему миру много лет просили меня сняться в сериале, и наконец я решился благодаря нашим партнёрам из Skydance и Netflix. Я очень взволнован, мне не терпится начать работу с командой, — поделился Шварценеггер.

Сценарист сериалов «Побег» и «Клан Сопрано» Ник Сантора выступил шоураннером и исполнительным продюсером сериала.

Арнольд Шварценеггер к 73-м годам сыграл в 77 фильмах, стал обладателем премий по бодибилдингу и даже дважды был избран губернатором Калифорнии. К 30 годам он стал миллионером благодаря удачным вложениям.

Ранее Шварценеггер раскритиковал церемонию вручения премии «Оскар». По его словам, он «не мог смотреть это», хотя на сцене было много талантливых артистов. Артист сказал, что его хватило только на треть шоу.